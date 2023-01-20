Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 20 января

О плановых коммунальных отключениях сообщает пресс-служба городской администрации.С 9:00 до 17:00 отключат теплоснабжение по адресам: проезд Бадигина, 7, 9, 11; проспект Обводный канал, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143/½; улица Самойло, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 32, 34, 36, 36/1, 38; проезд Сибиряковцев, 6, 8, 10, 12; улица Теснанова, 4, 4/1, 6, 12, 14, 16, 16/2/3, 18, 18/½, 20, 22; улица Тыко Вылки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; проспект Ломоносова, 284, 286, 286/1; проспект Ломоносова, 39/½; улица Северодвинская, 12.
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