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Татар-информ

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  • tatyanadavydkina
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Посольство РФ: Политики США оскорбляют россиян, хамя в адрес Путина

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес Президента России Владимира Путина неприемлемы и возмутительны, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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