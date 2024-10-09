Посольство РФ: Политики США оскорбляют россиян, хамя в адрес Путина

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес Президента России Владимира Путина неприемлемы и возмутительны, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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