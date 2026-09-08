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Каллас призвала усилить давление на Россию и нарастить поддержку Украины

Каллас призвала усилить давление на Россию и нарастить поддержку Украины

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас вновь выступила с призывом усилить давление на Россию.

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