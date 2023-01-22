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Шольц заговорил о Путине и Украине в своем обращении к годовщине Елисейского договора

Шольц заговорил о Путине и Украине в своем обращении к годовщине Елисейского договора

РИАМО - 22 янв. Олаф Шольц в своем видеообращении, посвященном годовщине подписания Францией и Германией Елисейского договора, неожиданно начал разговор о президенте России Владимире Путине и военном конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.

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