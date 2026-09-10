Катя Лель заявила, что больше никогда не будет обсуждать инопланетян

Певица Катя Лель пожаловалась, что её слова об инопланетянах незаслуженно высмеивают. Звезда призналась, что её возмущает такая позиция окружающих, подчёркнув, что считает её показателем «невежественности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП WP: США пригрозил...
- Дандыкин: США ока...
- Депутаты Львовско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым