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Биржевая цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за 1 тыс. куб. м

Биржевая цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за 1 тыс. куб. м

Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке и опасениями по поводу поставок. После фактического закрытия Ормузского пролива на фоне конфликта США, Израиля и Ирана объём поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%.

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