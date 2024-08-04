На пульсе времени
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На пульсе времени

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Протест НАТО комментирует Маргарита Симоньян: ракетоносец ВКС РФ на расстоянии прямого удара от штаб-квартиры альянса. ПВО НАТО отключена

Протест НАТО комментирует Маргарита Симоньян: ракетоносец ВКС РФ на расстоянии прямого удара от штаб-квартиры альянса. ПВО НАТО отключена

Ракетоносец ВКС РФ Ту-95МС «Медведь» приблизился к штаб-квартире НАТО на расстояние прямого ракетного удара.

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Комментарии
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ЕД
Евгений Дудко
так и надо держать их за шкурку постоянно пусть поживут в страхе
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10 час.
АК
Александр Кутуев
Бойтесь суки!
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6 час.

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