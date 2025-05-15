Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Татьяна Гладкова
    Юрий , Вы 👍мои мысли озвучили слово в словоНАТО разбежалось ...
  • Михаил Васильев
    Никто же не возражает. когда полицейские гоняются по дорогам за "плохими" водителями?!Только самокатчик...
  • Ирина Перовская
    А вот не жалко Эстонию!!! Ибо нефиг!НАТО разбежалось ...

В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота (ВМФ) России, который находится на ремонте, сможет усилить систему противовоздушную оборону (ПВО) на море после возвращения в строй.

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