Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопросы европейской безопасности имеют для страны особое значение и в некоторых случаях важнее внутриполитических дискуссий.
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"Европейская безопасность" Мерца это его фетиш, которому поклоняется фанатик Мерц, он готов положить на плаху весь народ Германии и втоптать в грязь ради своей идеи Drang nach Osten.