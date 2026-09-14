Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

375 подписчиков

Канцлер Германии Мерц подчеркнул приоритет европейской безопасности над внутренним кризисом

Канцлер Германии Мерц подчеркнул приоритет европейской безопасности над внутренним кризисом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопросы европейской безопасности имеют для страны особое значение и в некоторых случаях важнее внутриполитических дискуссий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Svetlana Kuzmina
Svetlana Kuzmina

"Европейская безопасность" Мерца это его фетиш, которому поклоняется фанатик Мерц, он готов положить на плаху весь народ Германии и втоптать в грязь ради своей идеи Drang nach Osten.