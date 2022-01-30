Минздрав России подготовил памятку с рекомендациями для заболевших COVID-19

Главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева в прямом эфире Центра управления регионом рассказала, что если в семье заболел ребёнок, необходимо обратиться к врачу по месту фактического нахождения ребёнка или вызвать врача на дом.