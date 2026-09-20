Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русский защитил от мигрантов старушку в Дюссельдорфе. И был наказан властями

Русский защитил от мигрантов старушку в Дюссельдорфе. И был наказан властями

В Дюссельдорфе русский мужчина, проживший часть жизни в Молдавии, защитил старушку от мигрантов, которые издевались над пожилой женщиной.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя C Major
C Major

там витрины только красивые,на которые многие и клюют,а копнись поглубже,да еще на своей шкуре(а не по рассказам в инете богатенькиз туристов),столкнувшись с обыденной жизнью,вот тогда и вылезет истина...

Профиль пользователя Алексей Васильев
Алексей Васильев

Ну, у нас полиция и суды тоже нередко крайне странно себя ведут. Но в нашем случае власти вынуждены реагировать на возмущение народа и ситуация разруливается в соответствие с законом и здравым смыслом через того же Бастрыкина. Но чтоб у нас к бабке в ее личную квартиру официально подселили какую-то шушеру... Это как?