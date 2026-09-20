Русский защитил от мигрантов старушку в Дюссельдорфе. И был наказан властями

В Дюссельдорфе русский мужчина, проживший часть жизни в Молдавии, защитил старушку от мигрантов, которые издевались над пожилой женщиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
- Срочные новости. Удар по плотине ошеломил Запорожье: "Грядут грандиозные проблемы". Офицер ВСУ выдал мрачный прогноз. "Эпицентр" – всё
- В польских квартирах зашаталась мебель, люди эвакуированы в подвалы: Идёт бомбёжка. Готовится ядерка для Бескидского тоннеля?
Свежие комментарии
- Предательство эли...
- «Мы вам не русски...
- ЮШ Наглость, хамство...
Семён!... Возвращайся в Россию... Здесь столько наглого чурбанья понаехало, что рожи им бить не перебить...
там витрины только красивые,на которые многие и клюют,а копнись поглубже,да еще на своей шкуре(а не по рассказам в инете богатенькиз туристов),столкнувшись с обыденной жизнью,вот тогда и вылезет истина...
Полиция и суды на зарплате у черных
Посмотрите на наши суды все тоже самое даже жостче.
Скоро и нам в квартиры будут подселять мигрантов
это беда
У нас то ли еще будет с таким количеством подрастающих абу- бандитов….
Ну, у нас полиция и суды тоже нередко крайне странно себя ведут. Но в нашем случае власти вынуждены реагировать на возмущение народа и ситуация разруливается в соответствие с законом и здравым смыслом через того же Бастрыкина. Но чтоб у нас к бабке в ее личную квартиру официально подселили какую-то шушеру... Это как?