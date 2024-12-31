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ВСУ ударили по больнице Алешек и сожгли школу в Новой Каховке

ВСУ ударили по больнице Алешек и сожгли школу в Новой Каховке

Больница в Алешках после атаки беспилотника в минувший понедельник, 30 декабря, при которой ранения получил главный врач Владимир Харлан и погиб его заместитель, пережила второй удар со стороны украинских боевиков.

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