Массовые отчисления студентов украинских ВУЗов среди мужчин сегодня можно наблюдать на Украине. Исключение украинцев из образовательных учреждений, вероятно, связано с негласным распоряжением властей киевского режима в рамках мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.
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