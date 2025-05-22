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Марочко: Украинских студентов массово отчисляют на случай мобилизации

Массовые отчисления студентов украинских ВУЗов среди мужчин сегодня можно наблюдать на Украине. Исключение украинцев из образовательных учреждений, вероятно, связано с негласным распоряжением властей киевского режима в рамках мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

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