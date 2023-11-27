"Стыдиться своей русскости я никогда не буду". Ксения Собчак ответила на критику после запуска проекта о русском стиле

Ксения Собчак снова ответила на комментарии хейтеров, которые появились после того, как она объявила о запуске совместного с Дарьей Насоновой проекта о русском стиле и культуре под названием "Русская барыня".
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