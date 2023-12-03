ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Всего один показательный момент в мужчине, который демонстрирует, что вы не любимая, а удобная женщина

Всего один показательный момент в мужчине, который демонстрирует, что вы не любимая, а удобная женщина

Психолог Александр Романов Если бы не было наивных женщин, то наверное и семьи бы у нас не создавались.

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Комментарии
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Майя Maja
Хорошая статья, правильная. Я никогда не понимала этого дурацкого постулата, что в отношениях один любит, а другой позволяет себя любить. И как вы понимаете, это сказал мужчина - Франсуа Де Ларошфуко. А собственно почему, и главное, зачем? И да, мне ближе как относится к женщине мужчина. И тогда-то и будет отдача... Хочу Тебя видеть, слышать, касаться. Хочу Твою нежность, и сладость, и ласку. Хочу Твою душу, и разум, и тело. Хочу, чтобы Ты мне в глаза посмотрела, Чтоб целовались, и чтобы касались, Чтоб кончики пальцев от счастья сжимались. Хочу Тебя нежно, прекрасно, тревожно. Но знаю, что это пока невозможно…   ...Ну и рекомендую посмотреть мультик...и все для современного человека станет ясно. Думаю, можно снимать продолжение - до бесконечности...)) https://youtu.be/XTPHqqvkpr0
ЛЮБИМАЯ! Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЭТУ ЗВЕЗДУ!@
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