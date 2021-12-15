Рекордный трехочковый Стефа Карри – лучший момент матчей НБА 14 декабря

НБА представила подборку моментов матчей регулярного чемпионата от 14 декабря. В Топ-5 – два момента с участием форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Светлана Журова: «В нейтральном статусе на церемонию открытия Олимпиады лучше не идти. Без флага и гимна делать там нечего»
- Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
- Светлана Журова: «Я убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Олимпийских игр – Петербург и Хельсинки»
Свежие комментарии