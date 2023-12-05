Малишевский: обеспеченность врачами в Тульской области увеличилась на 21%

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский заявил в ходе своего выступления на конгрессе "Национальное здравоохранение-2023", что обеспеченность врачами населения региона увеличилась на 21% с 2016 года.
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