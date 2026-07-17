Военно-морская авиация России отмечает 110 лет со дня основания

Уничтожение врага идет и на море, где противник активно использует безэкипажные катера. И если с суши по ним бьют барражирующие боеприпасы «Ланцет», с воздуха беспилотники ВСУ топит уже наша военно-морская авиация.
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