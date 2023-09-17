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Донор костного мозга и спасённый им реципиент впервые встретились на матче СКА

Трогательная встреча была приурочена ко Дню донора костного мозга. Двое генетических близнецов — донор Дарья из Петербурга и спасённый ею реципиент Раул Нагиев из Иркутска впервые встретились в Ледовом дворце на хоккейном матче СКА — «Динамо».

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