Донор костного мозга и спасённый им реципиент впервые встретились на матче СКА

Трогательная встреча была приурочена ко Дню донора костного мозга. Двое генетических близнецов — донор Дарья из Петербурга и спасённый ею реципиент Раул Нагиев из Иркутска впервые встретились в Ледовом дворце на хоккейном матче СКА — «Динамо».