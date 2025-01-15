С дачи бывшего депутата парламента Петербурга украли драгоценности на 10 миллионов рублей

Злоумышленники действовали во Всеволожском районе Во Всеволожском районе Ленинградской области злоумышленники вынесли с дачи бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Погорелова и деньги, и ценности, сообщает 15 января 78.
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