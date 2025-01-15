НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nik Nik
    Главное для него — оценка со стороны президента... да кто спорит? Остальное всё действительно ни о чём.Юрий Светов: «Рос...
  • Игорь Васиков
    Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, ...Над Белгородской ...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Ничего лучшего не построят, а вот разрушать у нас все мастаки. Что за большевистская практика. Все разрушать до основ...Вопрос о превраще...

С дачи бывшего депутата парламента Петербурга украли драгоценности на 10 миллионов рублей

С дачи бывшего депутата парламента Петербурга украли драгоценности на 10 миллионов рублей

Злоумышленники действовали во Всеволожском районе Во Всеволожском районе Ленинградской области злоумышленники вынесли с дачи бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Погорелова и деньги, и ценности, сообщает 15 января 78.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх