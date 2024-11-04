Будущее уже наступило: чем сегодня занимаются нижегородские политехники Ученые НГТУ им. Алексеева рассказали о новейших разработках Сегодня внимание нижегородских политехников сосредоточено на машиностроении, транспортных системах и ядерной энергетике Будущее уже наступило:чем сегодня занимаются нижегородские политехники Ученые НГТУ им.