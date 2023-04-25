smi.today

4 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Курюкин
    А ты борщ научилась наконец то варить и труселя мужа совместно с носками гладить? Сомневаюсь. И чего бы это вас, всез...Военный эксперт К...
  • Leon Dan
    ПопулизмВ Госдуме призвал...
  • лина любимцева
    А если пойдут "в обход"? Через границу, и ударят с тыла?!! . Границы же никак не защищены...  Ситуация точно как "Три...Военный эксперт К...

Российский боец сообщил о снайпере ВСУ, переодевшемся в Артемовске в мирного жителя

Российский боец сообщил о снайпере ВСУ, переодевшемся в Артемовске в мирного жителя

Военнослужащий РФ поделился данными о том, что в ходе проводимых в Артёмовске эвакуационных мероприятий для гражданских лиц снайпер из нацбата «Азов»* замаскировался под обычного горожанина и предпринял попытку выехать из населённого пункта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх