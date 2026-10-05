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Хинштейн: число пострадавших от дрона на улице Энгельса в Курске выросло до пяти

Хинштейн: число пострадавших от дрона на улице Энгельса в Курске выросло до пяти

Обломки сбитого над Курском дрона упали вблизи остановки и вызвали возгорание электробуса. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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