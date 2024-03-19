Сбербанк и «Тинькофф банк» создадут прямой канал для экстренного взаимодействия

Сбербанк и «Тинькофф банк» работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов в тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.