Сбербанк и «Тинькофф банк» создадут прямой канал для экстренного взаимодействия

Сбербанк и «Тинькофф банк» работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов в тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии