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Татарский детский сад с халяль питанием: Надпись на автобусе удивила россиянку и она решила все проверить
Комментарии
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Нина Комарова
В детстве в окружении было много татар. Никто о халяльной еде не заикался. В школе ели все вместе, что подадут. Соседи по квартире были татары. Замечательная тетя Люба. До сих пор её помню. Никакой халяльной еды. Только, когда умер её муж, хоронили не в гробу, а замотали его в белый саван. И бегом бежали к машине. Я помню. Было интересно посмотреть. ВСЁ.
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4 час.
ТН
Т Н
Проснулись! До прошлого года никто никакой халяль не чуял.
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3 час.
Владимир Елкин
Почему бы и не делать национальные садики, но...рядом с садиками других конфессий и с единой прогулочной зоной! И пусть дети общаются в едином пространстве, а едят и спят в соответствии со своими верованиями!
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3 час.
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