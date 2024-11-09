Татарский детский сад с халяль питанием: Надпись на автобусе удивила россиянку и она решила все проверить

Нина Комарова

В детстве в окружении было много татар. Никто о халяльной еде не заикался. В школе ели все вместе, что подадут. Соседи по квартире были татары. Замечательная тетя Люба. До сих пор её помню. Никакой халяльной еды. Только, когда умер её муж, хоронили не в гробу, а замотали его в белый саван. И бегом бежали к машине. Я помню. Было интересно посмотреть. ВСЁ.