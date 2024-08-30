Женщина-археолог утонула после опрокидывания копии ладьи викингов

Госдепартамент США подтвердил смерть гражданки Соединенных Штатов у берегов Норвегии, сообщает CNN. Женщина, которую норвежские масс-медиа опознали как археолога Карлу Дана, была объявлена пропавшей без вести после того, как Норвежский объединенный спасательно-координационный центр (JRCC) спас других пятерых пассажиров, с которыми она путешествовала во вторник вечером, сообщил CNN в четверг представитель полиции Западного округа Норвегии.
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