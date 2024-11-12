Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику, в том числе поставленную странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ, наносящих удары по мирному населению.
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