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Bloomberg: США увеличили континентальный шельф в зоне стратегического значения

Bloomberg: США увеличили континентальный шельф в зоне стратегического значения

США расширяют свои претензии на континентальный шельф, обратив внимание международного сообщества. Госдепартамент официально объявил об этом, подчеркивая, что континентальный шельф является продолжением сухопутной территории страны под водой, об этом сообщает Bloomberg.

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