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Царьград

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Сотни браков иностранцев с детьми выявили в Германии

Сотни браков иностранцев с детьми выявили в Германии

Но аннулировали лишь несколько. Власти Баден-Вюртемберга (на юго-западе Германии) с 2012 года выявили 358 детских браков, заключённых приезжими иностранцами.

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