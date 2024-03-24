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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Депутат Затулин: Запад планирует столкнуть РФ с исламским миром, теракт в «Крокусе» нацелен на это

Депутат Затулин: Запад планирует столкнуть РФ с исламским миром, теракт в «Крокусе» нацелен на это

Первый замглавы комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин, выступил а прямом эфире «Первого канала» и заявил о том, что западный мир стремится посеять в стране межнациональную рознь.

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Комментарии
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Алатырка
Ну затулин то известный поборник миграции.
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