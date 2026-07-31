Психолог Дугенцова объяснила, как помочь ребенку после переезда

Адаптация ребенка после переезда может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, и родителям не следует требовать, чтобы он сразу нашел друзей и привык к новому месту, рассказала RT детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.
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