Путин написал статью об отношениях России с КНДР

Публикация появилась в преддверии визита президента РФ в КНДР. Пресс-служба Кремля и северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовали статью президента РФ Владимира Путина об отношениях России и КНДР.
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