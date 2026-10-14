6 killed in Wisconsin plane crash

Six people are dead after a plane crashed in rural Wisconsin Tuesday night. Five adults and one child were killed in the fixed-wing Piper.
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