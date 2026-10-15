Эти предупреждающие знаки можно легко принять за что-то другое. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции, на ее долю приходится до 80 процентов всех случаев деменции.
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