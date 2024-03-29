Депутат Шеремет счел подозрительной критику Кирби в адрес чиновников из России

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал как подозрительные оскорбления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников.
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