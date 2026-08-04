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Мнение: «Предложения Зеленского о мире имеют к миру то же отношение, что полицейская дубинка к демократии», – Владимир Скачко

Мнение: «Предложения Зеленского о мире имеют к миру то же отношение, что полицейская дубинка к демократии», – Владимир Скачко

Журналист «Украина.ру» Владимир Скачко в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление советника главы офиса президента Михаила Подоляка о том, что якобы Владимир Зеленский предложил три варианта мирного плана по Украине.

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