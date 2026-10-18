Бывают моменты, когда привычный уклад вдруг перестаёт быть единственно возможным. Ещё вчера ты просыпаешься в собственном доме, знаешь каждый уголок своего сада, планируешь день наперёд, а уже сегодня стоишь посреди новой квартиры и понимаешь: прежней жизни больше нет.
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