Если бы Сталин прожил еще десять лет

Ингерман Ланская

сталеноид, за 30 лет существования Народа при упыре цены "снижались" раз 5 и больше всего на водку - чтоб Народ быстрее спивался, пьяным населением проще помыкать..... да и не снижения это были, а приведение послевоенных цен к довоенным, но так и не приравнял упырь.... Да, и при этом шёл процесс дальнейшего грабежа Народы, особенно ветеранов ВОВ, пенсионеров, учителей, врачей... полное отсутствие жилищного строительства - бараки не жильё. Платное образование - большинству молодёжи среднее и высшее образование было недоступно..... Чем тупее население, те надёжнее править режиму!!!