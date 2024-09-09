Медвежий угол
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Медвежий угол

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    "...В СССР была антицерковная политика с самого начала,партия узурпаторов власти проводила богоборческую политику нап...Красные буржуи: к...
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Если бы Сталин прожил еще десять лет

Если бы Сталин прожил еще десять лет

Сталин перебил бы всех евреев и устроил Третью Мировую? Именно так сообщают сразу несколько либеральных «историков» от Сванидзе до Будницкого.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
сталеноид, за 30 лет существования Народа при упыре цены &quot;снижались&quot; раз 5 и больше всего на водку - чтоб Народ быстрее спивался, пьяным населением проще помыкать..... да и не снижения это были, а приведение послевоенных цен к довоенным, но так и не приравнял упырь.... Да, и при этом шёл процесс дальнейшего грабежа Народы, особенно ветеранов ВОВ, пенсионеров, учителей, врачей... полное отсутствие жилищного строительства - бараки не жильё. Платное образование - большинству молодёжи среднее и высшее образование было недоступно..... Чем тупее население, те надёжнее править режиму!!!
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Александр
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Ингерман Ланская
ала верды - выродок затраханый
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