На ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш произошло возгорание В подмосковном городе Королёве на ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш (Центральн.
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На ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш произошло возгорание В подмосковном городе Королёве на ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш (Центральн.
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