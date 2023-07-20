Бену Симмонсу зачли год стажа за сезон, в котором он отказался выступать за «Филадельфию»

Новое Коллективное соглашение НБА, опубликованное в конце прошлого месяца, сопровождалось ранее не разглашавшимся дополнительным письмом, гласившим, что разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс получил зачет года стажа за сезон, в котором он не выступал за «Филадельфию» и в итоге был обменян в «Бруклин», пишет ESPN.
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