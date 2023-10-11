23 дома в центре Иванова остались 11 октября без отопления и горячей воды

Рассказываем, какие адреса попали в зону отключения и сколько оно будет продолжаться.Ивановская мэрия со ссылкой на компанию «Т Плюс» уведомил горожан об отключении тепла и горячей воды в нескольких домах в центре города.
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