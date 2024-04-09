Daily Mail: еда перед сном может спровоцировать ночные кошмары

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании, психиатр Макс Пембертон, рассказал изданию Daily Mail, что регулярное засыпание в слегка голодном состоянии и дневная физическая активность помогают предотвратить кошмары и улучшить качество сна.
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