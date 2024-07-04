Азербайджан поддерживает выдвинутые Китаем глобальные инициативы

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- В совместном заявлении, подписанном здесь в среду с Китаем, Азербайджан заявил, что поддерживает выдвинутые китайской стороной Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации.