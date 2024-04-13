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Полиция Австралии не исключает, что нападение на людей в ТЦ - теракт

Полиция Австралии не исключает, что нападение на людей в ТЦ - теракт

Австралийские правоохранители не исключают, что нападение мужчины с ножом на людей в торговом центре может быть террористическим актом, сообщает ABC News со ссылкой на помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кука.

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