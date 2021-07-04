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Месси помог сборной Аргентины выйти в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в матче 1/4 Кубка Америки, который проходит в Бразилии.Встреча, состоявшаяся в субботу, 3 июля, завершилась со счетом 3:0, один из голов забил капитан аргентинцев Лионель Мессии, сообщает «Спорт-Экспресс».

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