Месси помог сборной Аргентины выйти в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в матче 1/4 Кубка Америки, который проходит в Бразилии.Встреча, состоявшаяся в субботу, 3 июля, завершилась со счетом 3:0, один из голов забил капитан аргентинцев Лионель Мессии, сообщает «Спорт-Экспресс».