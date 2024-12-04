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Zero Hedge

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Trump Selects An Actual Astronaut To Lead NASA

Trump Selects An Actual Astronaut To Lead NASA

Trump Selects An Actual Astronaut To Lead NASA President-elect Donald Trump announced Wednesday afternoon that he has selected billionaire entrepreneur and veteran SpaceX astronaut Jared Isaacman to lead the National Aeronautics and Space Administration (NASA).

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