Тренера «Балтики» Талалаева отстранили на 4 матча РПЛ за нецензурный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) за нецензурный жест, показанный во время встречи с казанским «Рубином».
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