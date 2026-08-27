ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

277 подписчиков

Тренера «Балтики» Талалаева отстранили на 4 матча РПЛ за нецензурный жест

Тренера «Балтики» Талалаева отстранили на 4 матча РПЛ за нецензурный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) за нецензурный жест, показанный во время встречи с казанским «Рубином».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии