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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: собственность и контроль остаются у Киева

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: собственность и контроль остаются у Киева

КИЕВ, 1 мая, ФедералПресс. С начала февраля между США и Украиной шли активные переговоры о заключении двустороннего соглашения, предусматривающего формирование совместного инвестиционного фонда для послевоенного восстановления.

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