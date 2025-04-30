Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: собственность и контроль остаются у Киева

КИЕВ, 1 мая, ФедералПресс. С начала февраля между США и Украиной шли активные переговоры о заключении двустороннего соглашения, предусматривающего формирование совместного инвестиционного фонда для послевоенного восстановления.
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