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В Госдуме предложили ввести особый порядок поддержки семей с 10 и более детьми

В Госдуме предложили ввести особый порядок поддержки семей с 10 и более детьми

Для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости. Обращение с такой инициативой депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщил ТАСС .

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