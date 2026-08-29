В Госдуме предложили ввести особый порядок поддержки семей с 10 и более детьми

Для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости. Обращение с такой инициативой депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщил ТАСС .
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