В суде подтвердили причастность экс-замглавы обороны Иванова к взяткам

Следствие предоставило в качестве доказательств вины Иванова данные из налоговой.Данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, госконтракты – вс это предоставило в суде следствие по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова.